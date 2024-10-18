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Meteoroloji haritayı yayımladı! 53 yıldır böylesi görülmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sıcaklık analiz raporuna göre, 2024 yılı eylül ayı ortalama sıcaklığı, 1991-2020 yılları arasındaki 20,9 derecelik normalin üzerine çıkarak 22,2 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji haritayı yayımladı! 53 yıldır böylesi görülmedi - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı eylül ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı.

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Meteoroloji haritayı yayımladı! 53 yıldır böylesi görülmedi - Sayfa 2

Buna göre; 2024 yılı eylül ayında ortalama sıcaklıklar Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin hemen hemen tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

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Meteoroloji haritayı yayımladı! 53 yıldır böylesi görülmedi - Sayfa 3

1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olurken, 2024 eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece ile normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti.

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Meteoroloji haritayı yayımladı! 53 yıldır böylesi görülmedi - Sayfa 4

Eylül, son 53 yılın en sıcak 7'nci eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

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