Meteoroloji haritayı yayımladı! 53 yıldır böylesi görülmedi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sıcaklık analiz raporuna göre, 2024 yılı eylül ayı ortalama sıcaklığı, 1991-2020 yılları arasındaki 20,9 derecelik normalin üzerine çıkarak 22,2 derece olarak kaydedildi.
Buna göre; 2024 yılı eylül ayında ortalama sıcaklıklar Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin hemen hemen tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.
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1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olurken, 2024 eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece ile normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti.
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