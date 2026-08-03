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Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Ağustos 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler... - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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