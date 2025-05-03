Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.