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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı

Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı - Sayfa 3

RÜZGAR

Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Çok sayıda kente sağanak yağış ve sis uyarısı - Sayfa 4

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Konya ve Sivas'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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