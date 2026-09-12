Meteoroloji il il açıkladı: Eylül sıcağı devam ediyor, termometreler 37 dereceyi gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 12 Eylül 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.