Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı