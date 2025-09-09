Meteoroloji il il açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

  1. Ekonomim
Meteoroloji, 9 Eylül 2025 Salı günü için hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

