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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

2 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

4 | 8