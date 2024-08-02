Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık