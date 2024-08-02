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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8