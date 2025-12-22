Meteoroloji il il açıkladı: Kuzey ve iç kesimlerde kar etkili olacak: Buzlanma, don ve sise dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.