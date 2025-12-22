Meteoroloji il il açıkladı: Kuzey ve iç kesimlerde kar etkili olacak: Buzlanma, don ve sise dikkat!
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 22 Aralık 2025 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.