Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’de parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.