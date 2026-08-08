Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji’nin 8 Ağustos hava tahminine göre Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de rüzgârın saatte 60 kilometreye kadar hızla esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 Ağustos 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz’de parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar güneyde normallerin üzerine çıkacak
Hava sıcaklığı; güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Hızı 60 km/sa’ye ulaşacak
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.