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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

1 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

2 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

4 | 8