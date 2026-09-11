Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji’nin 11 Eylül 2026 Cuma günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların yükselmesi beklenirken, Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11 Eylül Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor.