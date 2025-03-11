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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 11 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8