Meteoroloji il il açıkladı: Yaz sıcakları kapıda! Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu