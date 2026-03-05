  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. İşte 5 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

