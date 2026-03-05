Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. İşte 5 Mart 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu