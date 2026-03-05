Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, geceden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı