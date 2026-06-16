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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte güncel tahminler...

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte güncel tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte güncel tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte güncel tahminler... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte güncel tahminler... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte güncel tahminler... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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