Meteoroloji, il il, bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat! (16 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.