Meteoroloji, il il, bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat! (16 Kasım 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.