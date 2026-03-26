Meteoroloji il il duyurdu: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı alarmı
Meteoroloji, 26 Mart 2026 Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.