Meteoroloji il il sayıp uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor (20 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji, 20 Eylül 2024 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Hatay, Düzce, Sinop, Amasya, Erzurum, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul'da Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.