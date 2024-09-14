Meteoroloji il il sayıp uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (14 Eylül 2024 hava durumu)

Ülkenin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.