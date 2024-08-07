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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Açık

MUĞLA °C, 38°C
Açık

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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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