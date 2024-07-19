Meteoroloji il il sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı