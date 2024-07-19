Meteoroloji il il sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatısı (Çatalca) çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çatalca çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu