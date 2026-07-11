Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.