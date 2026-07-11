Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü için yaptığı son tahminlerine göre, bugün Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken, birçok ilde termometreler 35 derece ve üstüne çıkacak. İşte il il güncel hava durumu ve beklenen sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Meteoroloji, özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.
TERMOMETRELER 35 DERECEYİ GÖRECEK
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde önemli bir değişiklik göstermesi beklenmiyor. Birçok ilde termometreler 35 dereceye kadar yükselirken, uzmanlar özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
MARMARA
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık