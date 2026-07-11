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Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü için yaptığı son tahminlerine göre, bugün Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ederken, birçok ilde termometreler 35 derece ve üstüne çıkacak. İşte il il güncel hava durumu ve beklenen sıcaklıklar...

Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji, özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

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Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek - Sayfa 2

TERMOMETRELER 35 DERECEYİ GÖRECEK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde önemli bir değişiklik göstermesi beklenmiyor. Birçok ilde termometreler 35 dereceye kadar yükselirken, uzmanlar özellikle günün en sıcak saatleri olan öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.

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Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek - Sayfa 3

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: 3 bölgede sağanak var, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek - Sayfa 4

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

MARMARA

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 33, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 30, Az bulutlu ve açık

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