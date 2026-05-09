Meteoroloji il il uyardı: Çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayınladı. Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Düzce, Bolu, Karabük ile Ankara ve Eskişehir’in kuzeyinde kuvvetli yağış beklenirken yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.