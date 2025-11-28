  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji il il uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, 28 Kasım 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya ve Manisa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

