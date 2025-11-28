Meteoroloji il il uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, 28 Kasım 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya ve Manisa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1 | 14
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
2 | 14