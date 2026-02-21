Meteoroloji il il uyardı: Fırtına ve sağanak yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı illeri için kuvvetli sağanak yağış ve saatte 40-60 km hzla esecek rüzgâr uyarısı yaptı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’da toz taşınımı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Şubat 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava raporunu yayımladı.
1 | 16
Ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
2 | 16