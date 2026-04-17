Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı
Meteoroloji, 17 Nisan 2026 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Burdur, Hatay, Adana, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Doğu Akdeniz ile Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.