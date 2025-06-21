Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat!
Meteoroloji, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Başta Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri olmak üzere çok sayıda bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.