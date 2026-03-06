Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak alarmı
Meteoroloji, 6 Mart 2026 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Siirt'te sağanak, Ankara, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum, Kars ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI KARADENİZ'DE AZALACAK
Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.