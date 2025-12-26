Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji, 26 Aralık Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bursa, İstanbul, Adana, Sinop ve Hatay'da sağanak, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya ve Malatya'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.