  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Meteoroloji, 26 Aralık Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Bursa, İstanbul, Adana, Sinop ve Hatay'da sağanak, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Amasya ve Malatya'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde 4 ila 10 derece azalacak.

Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 13
Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek - Sayfa 2

Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

2 | 13
Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

3 | 13
Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı ve sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek - Sayfa 4

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 | 13