Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı (23 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji'nin 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yaptığı uyarılara göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 44 kent içiN "turuncu" ve "sarı" alarm uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, çok sayıda bölgede şiddetli sağanak yağış etkili olacak.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.