Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı (23 Kasım 2024 hava durumu)

HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Yağışların; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.