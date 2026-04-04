Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı (İşte 4 Nisan 2026 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde yağış etkili olacak. Ege kıyılarında kuvvetli sağanak yağış ve rüzgâr beklenirken, Doğu’da çığ riski bulunuyor, Güneydoğu’da ise toz taşınımı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Nisan 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenirken yağışın Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.