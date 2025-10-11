Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bugün 4 bölgede sağanak bekleniyor. Batı Karadeniz'de "sarı" alarm verildi, şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, çok sayıda ilde yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.