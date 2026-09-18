Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Eylül hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinde de etkili olması tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde görülecek yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden esmesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50 ila 80 kilometre hızla etkili olması tahmin ediliyor.
Uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.