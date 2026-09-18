Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinde de etkili olması tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde görülecek yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor.