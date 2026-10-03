Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı!

Son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.