Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Ekim 2026 Cumartesi günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Adana, Hatay, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Bazı kıyı kesimleri için ise fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3 Ekim Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan dışında), Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.