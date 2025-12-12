Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve kar yağışı uyarısı (12 Aralık 2025 hava durumu)
Meteoroloji, 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kırklareli, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Batman, Diyarbakır ve Mardin'de sağanak yağış, Ankara, Bolu, Çankırı, Yozgat, Rize, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.