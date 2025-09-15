Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geliyor! Yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Burdur'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı