Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geliyor! Yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Pazartesi öğle saatlerinden sonra Burdur'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı