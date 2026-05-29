Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! 8 il için 'sarı' kodlu alarm
Meteoroloji, 29 Mayıs 2026 Cuna günü için hava durumu raporunu yayımladı. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.