Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 31 Mayıs 2026 pazar günü için hava durumu raporunu yayımladı. Kırklareli, Adana, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Trabzon, Kars, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Amasya ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi beklenirken hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
DOĞU'DA RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı