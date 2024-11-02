Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji, 2 Kasım 2024 Cumartesi gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Sakarya, Düzce, Hatay, Kastamonu ve Diyarbakır'da sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.