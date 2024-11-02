  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu)

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 2 Kasım 2024 Cumartesi gününe ilişkin son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Sakarya, Düzce, Hatay, Kastamonu ve Diyarbakır'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 14
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 2

Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

2 | 14
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 3

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

3 | 14
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağışa dikkat! (2 Kasım 2024 hava durumu) - Sayfa 4

Rüzgarın kuzeyli, doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 | 14