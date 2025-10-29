Meteoroloji il il uyardı, sarı kodlu alarm verdi: Sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Isparta, Konya, Sivas, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve Siirt'te sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Van'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç) ile İskenderun Körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.