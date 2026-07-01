Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 36°C

Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık