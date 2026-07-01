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  4. Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale çevreleri, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 36°C
Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artacak! En yüksek sıcaklık hangi şehirde? İşte tahminler... - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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