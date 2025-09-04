Meteoroloji illeri tek tek sayarak uyardı: Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar alarmı

  1. Ekonomim
Meteoroloji, 4 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Adana, Hatay, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Sivas, Tokat, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın Marmara'da kuvvetli esmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

