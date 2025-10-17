  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor! Sisten göz gözü görmeyecek

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor! Sisten göz gözü görmeyecek

Meteoroloji, 17 Ekim 2025 cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Kırklareli, Sinop, ve Samsun'da sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor! Sisten göz gözü görmeyecek - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 12
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor! Sisten göz gözü görmeyecek - Sayfa 2

Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

2 | 12
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor! Sisten göz gözü görmeyecek - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 | 12
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak yağış geliyor! Sisten göz gözü görmeyecek - Sayfa 4

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 | 12