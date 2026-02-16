Meteoroloji Mühendisi Adil Tek açıkladı: Önümüzdeki günlerde İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’un hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’nda görev yapan Tek, kentte beklenen hava koşullarına dair değerlendirmelerde bulunurken "İstanbul'da kar yağacak mı?" sorusunun cevabını verdi
Tek, pazartesi günü kent genelinde yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, mevcut yağışlı sistemin doğuya doğru ilerleyeceğini ifade etti. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege ile birlikte İstanbul’u yeniden etkisi altına alacak yeni bir yağışlı sistemin geleceğini aktaran Tek, gece saatlerinde başlayacak yağışların salı gününe kadar süreceğini söyledi.
Özellikle salı günü boyunca İstanbul’da yağışın devam etmesinin beklendiğini kaydeden Tek, çarşamba sabah saatlerinde de kentte yağışlı havanın etkili olacağını dile getirdi.
Tek, şöyle devam etti: "Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürecek olan aralıklarla geçişler şeklinde sürecek olan İstanbul'da yağışları görüyor olacağız. Çarşamba günü öğleden sonra İstanbul'da yağış kesilmiş olacak, hava açmaya başlıyor. Perşembe, cuma parçalı bulutlu, açık bir hava var.