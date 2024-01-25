Meteoroloji saat verdi, yoğun kar yağışı geliyor: İstanbul'a ne zaman yağacak?
Türkiye, bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji 7 il için sarı kodlu alarm vererek yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden sonra Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya'nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Türkiye, bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Yozgat ve Niğde çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçeleri, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışı uyarısı
Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Yoğun kar yağışı uyarısı: Akşam saatlerine dikkat!
Akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul'a kar yağışı ne zaman?
Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. Bugünden itibaren gelen yağışlı havanın pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor.
İstanbul'da pazar ve pazartesi günü karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.