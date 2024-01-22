Meteoroloji saat vererek uyardı: 23 kente yoğun kar yağışı geliyor... İstanbul'a yağacak mı? Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hafta boyunca yağışların devam etmesi bekleniyor. Birçok il için yoğun kar yağışı alarmı da verildi. İstanbullular da ne zaman kar yağacağını merak ediliyor. MGM bugün İstanbul için karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak’a ilişkin hava durumu tahmin raporunda 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Birçok kentte yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugün illerde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 1 | 14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 | 14

Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. 3 | 14