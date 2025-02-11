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  4. Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün gece itibarıyla etkili olmaya başladı.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda - Sayfa 2

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü şehrin kuzeybatısında saat 18.00 itibarıyla yağışların çok daha yoğun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda - Sayfa 3

9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

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Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda - Sayfa 4

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Art arda gelen tatil haberleri sonrası İstanbullular şehir genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken Valilik'ten beklenen açıklama geldi.

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