Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli geliyor! Yoğun kar yağışı kapıda
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün gece itibarıyla etkili olmaya başladı.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü şehrin kuzeybatısında saat 18.00 itibarıyla yağışların çok daha yoğun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.
9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.