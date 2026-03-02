  1. Ekonomim
  Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte 2 Mart 2026 hava durumu tahminleri....

2 Mart 2026 hava durumu tahminleri

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava raporunu açıkladı: Yurtta hava nasıl olacak? İşte il il sıcaklık tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu

