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  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji son raporu yayınladı: Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

3 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

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