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  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün beklenen yağışların Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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