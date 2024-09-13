Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu