Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu