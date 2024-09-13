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Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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